Розенко: Оснований для повышения тарифов ЖКУ нет

Оснований для повышения цены на газ и жилищно-коммунальные услуги в отопительном сезоне 2017-2018 гг. нет. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире ЭраFM.

"Цена на газ у нас зафиксирована в проекте государственного бюджета на 2018 год. Она осталась на уровне этого года. Сейчас нет никаких оснований говорить о повышении цены на газ для населения. Так же нет оснований для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – сказал он.

Розенко считает, что местные органы власти должны жестко контролировать предприятия, предоставляющие людям услуги, чтобы они необоснованно не повышали цены на жилищно-коммунальные услуги.

Он также подчеркнул, что в меморандуме с МВФ нет никаких требований о повышении цены на газ для населения в этом отопительном сезоне.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Источник: korrespondent.net