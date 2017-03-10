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03. 10. 2017

Розенко: Оснований для повышения тарифов ЖКУ нет

Оснований для повышения цены на газ и жилищно-коммунальные услуги в отопительном сезоне 2017-2018 гг. нет. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире ЭраFM.

"Цена на газ у нас зафиксирована в проекте государственного бюджета на 2018 год. Она осталась на уровне этого года. Сейчас нет никаких оснований говорить о повышении цены на газ для населения. Так же нет оснований для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – сказал он.

Розенко считает, что местные органы власти должны жестко контролировать предприятия, предоставляющие людям услуги, чтобы они необоснованно не повышали цены на жилищно-коммунальные услуги.

Он также подчеркнул, что в меморандуме с МВФ нет никаких требований о повышении цены на газ для населения в этом отопительном сезоне.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%. 

Источник: korrespondent.net

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"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

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