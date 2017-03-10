Украина считает незаконным референдум в Каталонии

Украина официально считает референдум о независимости Каталонии нелегитимным. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, МИД уверен, что Испании удастся демократическим путем решить внутриполитические проблемы.

Беца также сообщила, что Украина поддерживает готовность властей Испании к политическому диалогу для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны.

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии – к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", - сказала она.

В МИДе заверили, что Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

Как сообщалось, испанские власти пообещали отменить автономию Каталонии, если та заявит о независимости, после проведенного референдума.

Источник: korrespondent.net