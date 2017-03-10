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03. 10. 2017

В Сеть выложили списки нардепов, получивших компенсацию за жилье

Народные депутаты, у большинства которых есть прибыльный бизнес, не стесняются получать компенсации за жилье. Об этом написал журналист Максим Опанасенко, выложив списки депутатов, получивших компенсацию.

Журналист отмечает, что проживание 187 депутатов обходится в почти 30 миллионов гривен.

В списках можно увидеть известные фамилии: Розенблат, Поляков, Каплин, Дейдей, Вилкул, Геллер, братья Добкины и другие.

Cмотрите фотогалерею: В Сеть выложили списки нардепов, получивших компенсацию за жилье

Как сообщалось, в электронных декларациях трех нардепов от Блока Петра Порошенко обнаружили сбережения в биткоинах на сотни миллионов. Несмотря на это все они также попали в список нуждающихся.

Напомним, в прошлом году 119 народных депутатов получали компенсацию на жилье.

Источник: korrespondent.net

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