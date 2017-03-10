Суд продлил арест полковнику Безъязыкову

Подозреваемый в шпионаже полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков будет находиться под стражей до 14 ноября. Такое решение принял суд.

Об этом Українським новинам сообщила его адвокат Юлия Попик.

"Продлили меру пресечения до 14 ноября", – сказала она.

По ее словам, сейчас Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

Как сообщал Корреспондент.net, летом 2016 года Ивана Безъязыкова освободили из плена сепаратистов, в котором он пребывал два года. Но уже через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.

Следователи СБУ сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. А 15 декабря суд арестовал его, регулярно продлевая меру пресечения.

В свою очередь полковник ВСУ не признает себя виновным в преступлениях и не понимает сути обвинения.

ГПУ объявила обвинительный акт Безъязыкову

Источник: korrespondent.net