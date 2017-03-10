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03. 10. 2017

Луценко рассказал, почему Саакашвили до сих пор в Украине

Генпрокурор Юрий Луценко назвал причины, которые мешают экстрадировать бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом он рассказал во вторник, 3 октября, во время брифинга в Харькове, передает 112 Украина.

По его словам, украинские правоохранители сейчас проводят проверку, действительно ли Саакашвили в Грузии обвиняют в особо тяжких преступлениях, которые имеются в отечественном Уголовном кодексе.

"Очевидно, что ответ будет "да", - прогнозирует генпрокурор.

Вместе с тем, Луценко назвал основную причину, по которой Саакашвили до сих пор в Украине.

"Во-вторых, есть обстоятельства, которые мешают экстрадиции господина Саакашвили. Предварительно я считаю, что такие обстоятельства существуют, ведь господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет тщательно изучено, возложено на официальную основу в ответе Минюста", - рассказал Луценко.

Он прогнозирует, что данная процедура займет еще несколько недель.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что грузинские власти при содействии Украины готовят ему обвинение в попытке государственного переворота.

Как сообщалось, Саакашвили прорвался в Украину 10 сентября через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.

Источник: korrespondent.net

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