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03. 10. 2017

Численность ВСУ достигла 250 тысяч человек

Численность Вооруженных сил Украины находиится на максимально предусмотренной законом в 250 тысяч человек. Об этом заявил начальник главного управления персонала – замначальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил – 250 тысяч. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", – сказал Артеменко на брифинге в Киеве.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года численность сухопутных войск Украины составляла 170 тысяч человек, увеличившись за предыдущие два года на 120 тысяч.

Напомним, нынешней осенью в армию призовут более 10 тысяч человек. На эти цели выделено 34,4 млн гривен.

Источник: korrespondent.net

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