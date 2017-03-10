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03. 10. 2017

Иракские курды выберут президента и парламент

Иракский Курдистан через месяц проведет президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал Rudaw.

Контрольный избирательный орган региона сообщил, что Иракский  регион Курдистана планирует провести президентские и парламентские выборы 1 ноября после проведенного 25 сентября референдума о независимости от Ирака.

В настоящее время президентом Регионального правительства Курдистана в северном Ираке является Масуд Барзани.

Напомним, явка на голосовании о независимости Иракского Курдистана составила 78%. Парламент Ирака в связи с референдумом потребовал ввести войска.

Источник: korrespondent.net

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