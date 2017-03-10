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03. 10. 2017

Путин прокомментировал референдум в Каталонии

Президент России Владимир Путин считает прошедший в Каталонии референдум внутренним делом Испании. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот от новых послов, сообщает Газета.Ру.

При этом Путин уверяет, что в Москве переживают за Испанию.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — сказал он.

Президент РФ выразил надежду, что кризис в стране скоро разрешится.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

Источник: korrespondent.net

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