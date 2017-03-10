Путин: Россия продолжит решать проблему Приднестровья

Россия планирует продолжать "способствовать политическому решению" проблемы Приднестровья. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов, сообщает ТАСС.

"Будем и далее способствовать политическому решению приднестровской проблемы", - сказал он.

Издание также указывает, что президент РФ заявил об открытости его страны "к дальнейшему сотрудничеству с Молдавией на прагматичной и взаимовыгодной основе в духе договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Молдавии Игоря Додона".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью Коммерсанту заявил, что Москва выступает против вывода оперативной группы российских войск с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы.

"Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы", - сказал Карасин.

Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось, и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

Напомним, в сентябре Кишинев потребовал вывод войск РФ из Приднестровья.

Вестной текущего года Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией.

Источник: korrespondent.net