Для охраны складов могут призвать 500 офицеров запаса

В Вооруженные силы Украины до конца 2017 года могут дополнительно призвать около 500 офицеров запаса. Об этом сообщил начальник главного управления персонала – замначальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает Интерфакс-Украина.

"Наше главное управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах и необходимости укомплектовать базы, склады, арсеналы, будет предлагать начальнику Генерального штаба – а принимает решение министр обороны – призвать небольшое число этих должностных лиц. Это будет до 500, наверное", – сказал он.

Артеменко отметил, что данное решение еще не принято, и подчеркнул, что призванные офицеры не будут привлекаться в зону АТО.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 мая министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в ВСУ на 18 месяцев.

Призыв офицеров запаса был завершен 21 июня. Всего была отобрана одна тысяча человек.

Источник: korrespondent.net