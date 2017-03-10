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03. 10. 2017

В престижном районе Парижа нашли самодельные бомбы

Во Франции арестовали пятерых человек, которых подозревают в подготовке взрыва в престижном районе Парижа. Как сообщает радио Gorgeous FM, полиция получила от граждан информацию о подозрительной деятельности в одном из районов города.

На месте правоохранители обнаружили и деактивировали взрывное устройство. В коридоре здания были найдены два газовых баллона, еще два были на тротуаре снаружи. Мобильный телефон, прикрепленный к цилиндрам, был расследован как возможный детонатор.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что один из арестованных находился под наблюдением полицейских, его относили к "радикализированным".

Напомним, 1 октября, неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух молодых женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.

Источник: korrespondent.net

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