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03. 10. 2017

В Раде объявили перерыв из-за запаха гари

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид объявила перерыв из-а сильного запаха гари, который чувствовался в парламенте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я объявляю перерыв на 15 минут, так как что-то горит", - заявила Сыроид.

Чувствуется запах гари в зале заседаний, где рассматривают пенсионную реформу. При этом в зале находилось не более 100 депутатов.

Между тем, в аппарате парламента сообщили: "Пока мы ничего не прояснили".

Ранее депутаты приняли решение работать без перерыва.

Напомним, сегодня депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который запускает судебную реформу.

Источник: korrespondent.net

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