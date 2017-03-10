Украина получит от ЕС 50 млн евро для Донбасса

Евросоюз предоставит Украине 50 миллионов евро в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу. Об этом сообщили на совместной пресс-конференции главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и представителей Еврокомиссии, сообщается в Twitter ведомства.

Как отметил директор департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювер, Евросоюз планирует оказать помощь Украине в вопросах обеспечения жителей Донбасса жильем и водой, а также охране здоровья и расширении возможностей для образования.

Программа гуманитарной помощи будет реализоваться на практике со следующего года.

"Важно показать, что на подконтрольной части востока Украины реформы так же возможны, как и на всей остальной территории. Первая программа поддержки, которую мы сейчас рассматриваем, предусматривает 50 млн евро и будет реализовываться в начале следующего года", - заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что на полное восстановление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долларов.

Источник: korrespondent.net