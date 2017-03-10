Во вторник, 3 октября, в центре Северодонецка состоялась акция протеста,в которой приняли участие рабочие предприятий Азот, ЛЭО, Лисичанскуголь, Первоймайскуголь и Луганскгаз.

Как сообщил губернатор Луганской области Юрий Гарбуз, люди требуют от властей обеспечения стабильной работы предприятий, проведения выездного заседания Кабинета министров в Северодонецке, поддержки отечественного производителя, выплаты задолженности по заработной плате.

По его словам, жители Луганщины оставляют за собой право объявить бессрочную акцию протеста в Киеве и в Луганской области.

"Я поддерживаю справедливые требования работников ключевых предприятий, так же заинтересован в их стабильной работе и спокойной общественно-политической обстановке в воюющей области. При этом замечаю, что все предприятия, кроме ГП Первомайскуголь, являются частными. Поэтому свои требования трудовые коллективы должны адресовать, прежде всего, владельцам предприятий", – написал глава ОГА на своей странице в Facebook и добавил, что вопрос энергобезопасности и стабильной работы предприятий Луганщины – это вопрос национальной безопасности Украины.

Юрий Гарбуз также сообщил, что готовит обращение в Кабмин с просьбой провести выездное заседание в Северодонецке. По его мнению, управление стратегическими предприятиями на период АТО должно осуществлять государство.

По сообщает издание Информатор, ранее представители Луганского энергетического объединения (ЛЭО) анонсировали акцию протеста против действий власти, которые "привели к коллапсу стратегически важного предприятия в зоне АТО, против трехдневки на предприятии, которая продолжается уже девять месяцев, против мизерных зарплат, на которые невозможно выживать".

Cмотрите фотогалерею: В Северодонецке протестуют шахтеры и химики

Сегодня же здание горсовета, где также сейчас расположена ОГА (на площади перед ними и протестовали люди), было "заминировано" посредством телефонного звонка.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в июле в Луганской области на двух шахтах Лисичанскуголь несколько суток бастовали горняки в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность превышала три месяца.

Источник: korrespondent.net