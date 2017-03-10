Дело Ил-76: в повторных экспертизах отказали

Коллегия судей апелляционного суда Днепропетровской области оставила без удовлетворения ходатайство генерала Виктора Назарова, которого суд признал виновным в служебной халатности, повлекшей катастрофу военного самолета Ил-76 летом 2014 года. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил адвокат пострадавших Виталий Погосян на своей странице в соцсети Facеbook.

"Ходатайство обвиняемого Назарова В.М. и его защитника о повторном исследовании доказательств и допросе свидетелей коллегия судей апелляционного суда Днепропетровской области оставила без удовлетворения. Лишь исследовать повторно заключение комиссионной военно-тактической экспертизы", – написал Погосян.

По данным Укринформа, во вторник, 3 октября, апелляционный суд Днепропетровской области продолжил рассмотрение апелляции генерала Назарова.

Также отмечается, что в зале судебного заседания родственники погибших в катастрофе ИЛ-76 военнослужащих вывесили плакат "Ил-76: последний полет 49" так, чтобы генерал Назаров и его адвокат сидели именно под этим плакатом.

Напомним, ранее обвиняемого в служебной халатности по делу о сбитом Ил-76 над Луганском в 2014 году генерал-майора Виктора Назарова приговорили к семи годам лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня 2014 года в ЛНР сбили транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, погибли.

Источник: korrespondent.net