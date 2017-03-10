Медведчук о новых квотах ЕС: Это жалкая подачка

Новые квоты на беспошлинные поставки украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС оказались настолько мизерными, что их можно назвать жалкой подачкой. Так считает лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

Он отметил, что в рамках свободной торговли с Евросоюзом Украина с момента внедрения ЗСТ с ЕС столкнулась с рядом жестких ограничений, о чем неоднократно заявляли отечественные производители, а со временем — народные депутаты и чиновники.

"В июне ВР приняла обращение к Европарламенту с призывом ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров. Во время ежегодного форума YES торговый представитель Украины Наталья Микольская в очередной раз напомнила «стратегическим партнерам»: «Нынешнее соглашение о зоне свободной торговли необходимо пересмотреть. Соглашение было подготовлено давно и уже устарело». И добавила, что предусмотренные соглашением квоты пока не удовлетворяют требования как экономики Украины, так и ЕС", – напомнил лидер Украинского выбора – Права народа.

И, несмотря на то, что ЕС предоставил Украине с 1 октября новые квоты, они настолько мизерны, отметил Медведчук, что стали "свидетельством не экономической и политической поддержки со стороны ЕС, а… жалкой подачкой".

"На пшеницу – лишь на 65 тыс. тонн (вместо ожидаемых 100 тыс. тонн), на томаты – на 3 тыс. тонн (вместо 5 тыс. тонн). В целом пересмотрены квоты лишь на 8 товарных позиций", – уточнил политик.

Торговый представитель Украины, подчеркнул Медведчук, уже заявила, что новые квоты не будут иметь огромного эффекта на украинскую экономику.

"Теперь осталось лишь дождаться, когда евроинтеграторы наберутся мужества, чтобы так же честно признать, что и смена вектора внешнеэкономической интеграции, и подписание Договора о ЗСТ оказались авантюрным экспериментом – экспериментом над экономикой страны, который обернулся миллиардными потерями для Украины", – подытожил Виктор Медведчук.

Как сообщал Корреспондент.net, с 1 октября вступили в силу торговые преференции ЕС для Киева. Речь идет об очередном расширении квот на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины. Действие новых преференций рассчитано на три года.

Источник: korrespondent.net