Спасатели 16-е сутки тушат пожар на торфяниках вблизи поселка Ирдынь Черкасской области. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 10:00 3 октября удалось ликвидировать возгорание на площади в 36 га. Продолжают гореть очаги торфа на площади 15 га.

Отмечается, что ликвидацией пожара занимаются силы и средства Черкасского сводного отряда, пожарная и специальная техника Белозерского и Дубеевского лесничеств, пожарные расчеты местной пожарной охраны и Министерства обороны, ГП Черкассыторф.

Всего на месте работает 36 единиц техники и 110 специалистов. Создано 5 оперативных участков, работает 42 пожарных ствола.

Представителями лесного хозяйства с помощью тракторов проведено обвалование почвы для недопущения распространения пожара и созданы мелиоративные полосы вокруг опасных участков.

Бульдозерами осуществлены работы по обвалованию и рекультивации торфяных очагов. Для создания еще одного оперативного участка проложена просека, по которой проложена специальная магистральная линия.

Cмотрите фотогалерею: На Черкасщине полмесяца тушат пожар на торфяниках

Cмотрите фотогалерею: На Черкасщине полмесяца тушат пожар на торфяниках

Напомним, ранее сообщалось, что на Черкасщине ввели режим ЧС из-за горящего торфа.

Источник: korrespondent.net