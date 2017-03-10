Муженко считает себя ответственным за взрывы в Калиновке

Начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что несет ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области. Об этом он заявил во время интервью журналистам, передает Новое время.

"Я считаю себя ответственным (за ситуацию в Калиновке – ред.), поскольку это объект Вооруженных сил, но я не хотел бы, чтобы все те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и обеспечении безопасности таких объектов в целом, были возложены только на меня лично и моих подчиненных", - сказал начальник Генштаба. Муженко отметил, что видит определенные признаки того, что ситуация в Калиновке возникла в результате диверсии.

Отметим, что ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на Виннитчине не было диверсионных групп.

Ранее Муженко заявлял, что обвинить его и подчиненных в бездействии в связи со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке не удастся.

Вечером 26 сентября начались взрывы на территории арсенала Минобороны Украины вблизи города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов – 10 тысяч условных вагонов, включая ракеты для РСЗО Смерч, Ураган и Град.

Источник: korrespondent.net