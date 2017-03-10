В Одесской области за бюджетные деньги восстановили памятник Ленину

Правоохранителей просят расследовать реставрацию за бюджетные средства памятника Владимиру Ленину в селе Кубей (Одесская область). Соответствующий запрос подготовил Украинский институт национальной памяти.

"Институт подготовил обращение в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и (Михаилу) Калинину. В частности, институт просит правоохранителей возбудить уголовное производство", – сказано в сообщении.

Институт также просит СБУ проверить должностных лиц сельского совета на предмет совершения действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а Государственную аудиторскую службу - проверить законность использования бюджетных средств для проведения реставрации.

Институт подчеркивает, что эти памятники не были демонтированы, а были отреставрированы за 50 000 гривен из сельского бюджета.

Напомним, в Киеве 12 мая снесли последний памятник Ленину.

Между тем, согласно опросу, большинство украинцев против декоммунизации.

Источник: korrespondent.net