Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 16:44
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
03. 10. 2017

В Одесской области за бюджетные деньги восстановили памятник Ленину

Правоохранителей просят расследовать реставрацию за бюджетные средства памятника Владимиру Ленину в селе Кубей (Одесская область). Соответствующий запрос подготовил Украинский институт национальной памяти.

"Институт подготовил обращение в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу по поводу отреставрированных за бюджетные средства в Одесской области памятников Ленину и (Михаилу) Калинину. В частности, институт просит правоохранителей возбудить уголовное производство", – сказано в сообщении.

Институт также просит СБУ проверить должностных лиц сельского совета на предмет совершения действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а Государственную аудиторскую службу - проверить законность использования бюджетных средств для проведения реставрации.

Институт подчеркивает, что эти памятники не были демонтированы, а были отреставрированы за 50 000 гривен из сельского бюджета.

Напомним, в Киеве 12 мая снесли последний памятник Ленину.

Между тем, согласно опросу, большинство украинцев против декоммунизации.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.