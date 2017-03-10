Украинский дипломат в Испании украл 700000 грн - прокуратура

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника консульства Украины в Малаге (Испания) по обвинению в завладении государственными средствами на сумму более 700 000 грн. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева.

Как отмечается, экс-чиновник, находясь на должности специалиста по финансовым вопросам и делопроизводства украинского консульства в Малаге и имея служебный доступ к системе клиент-банк, во время длительной командировки систематически совершал незаконные переводы денежных средств со счетов консульства на собственный банковский счет.

"В ходе финансового аудита выяснилось, что на протяжении 2014-2016 годов без единого документального обоснования он перечислил на свой счет более 700 000 грн государственных средств", – сказано в сообщении.

В итоге, чиновнику сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Шевченковский районный суд г.Киева.

Также местная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого всей суммы нанесенного ущерба.

Напомним, в Днепре арестован чиновник КП Днепрводоканал по подозрению в хищении 7 млн гривен. Ранее также сообщалось, что экс-работник Укргазбанка нанес ущерб банку на 155 миллионов.

Источник: korrespondent.net