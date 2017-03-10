Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 18:20
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
03. 10. 2017

Земельный кадастр перевели открытую платформу

В Киеве сегодня, 3 октября, прошла презентация обновленного Государственного земельного кадастра на базе технологии Blockchain, сообщает Forklog.

Теперь при помощи технологии Blockchain украинцы смогут быстро и бесплатно проверять данные из земельного кадастра, рассказал глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

"Представленная пилотная версия является результатом совместной работы Государственного агентства по вопросам электронного правительства, Министерства аграрной политики и продовольствия и международной организации Transparency International", — заявил Рыженко.

Также глава ведомства сообщил, что на следующем этапе планируется использование технологии распределенного реестра для всех операций, происходящих в государственном земельном кадастре.

В свою очередь, руководитель государственных проектов в компании BitFury Group Глеб Палиенко, выразил уверенность, что в скором времени при помощи Blockchain можно будет "проверять работу всей системы целиком, а не только ее части".

Технология Blockchain представляет собой структуру данных, которая используется для создания цифрового реестра транзакций, размещенного не у одного поставщика, а в распределенной сети компьютеров. Это позволяет создать более открытую, прозрачную систему, которую можно публично проверить.

Напомним, еще в 2011 году Верховная Рада приняла закон О Государственном земельном кадастре.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.