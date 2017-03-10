Земельный кадастр перевели открытую платформу

В Киеве сегодня, 3 октября, прошла презентация обновленного Государственного земельного кадастра на базе технологии Blockchain, сообщает Forklog.

Теперь при помощи технологии Blockchain украинцы смогут быстро и бесплатно проверять данные из земельного кадастра, рассказал глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

"Представленная пилотная версия является результатом совместной работы Государственного агентства по вопросам электронного правительства, Министерства аграрной политики и продовольствия и международной организации Transparency International", — заявил Рыженко.

Также глава ведомства сообщил, что на следующем этапе планируется использование технологии распределенного реестра для всех операций, происходящих в государственном земельном кадастре.

В свою очередь, руководитель государственных проектов в компании BitFury Group Глеб Палиенко, выразил уверенность, что в скором времени при помощи Blockchain можно будет "проверять работу всей системы целиком, а не только ее части".

Технология Blockchain представляет собой структуру данных, которая используется для создания цифрового реестра транзакций, размещенного не у одного поставщика, а в распределенной сети компьютеров. Это позволяет создать более открытую, прозрачную систему, которую можно публично проверить.

Напомним, еще в 2011 году Верховная Рада приняла закон О Государственном земельном кадастре.

Источник: korrespondent.net