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03. 10. 2017

Ким Чен Ын пригрозил Японии "ядерными облаками"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил Японии "ядерными облаками", если руководство этой страны не перестанет призывать к дальнейшим санкций, чтобы заставить КНДР свернуть свою ядерную и ракетную программу.

Об этом пишет Kyodo news со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Такой шантаж Японии провоцирует напряжение на Корейском полуострове и является самоубийством, которое принесет ядерные облака на Японский архипелаг. Никто не знает, когда ситуация, доведена до взрывоопасного предела, превратится в ядерную войну, но если это произойдет, Японский архипелаг будет охвачен огнем в одно мгновение. Это более чем очевидно",– говорится в заявлении Ким Чен Ына.

При этом ЦТАК ссылается на выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генассамблее ООН, во время которого он призвал международное сообщество заблокировать экспорт товаров в КНДР.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо на сессии Генассамблеи ООН, пригрозил президенту США Дональду Трампу последствиями за его оскорбительные высказывания о Северной Корее и ее лидере. По его словам, Трамп сделал "непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США".

Источник: korrespondent.net

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