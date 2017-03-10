Эпидемия чумы на Мадагаскаре: умер 21 человек

На Мадагаскаре более сотни человек заболели чумой. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

"ВОЗ быстро наращивает усилия, реагируя на вспышку чумы на Мадагаскаре, которая распространилась на столичные и портовые города, за несколько недель заразив более 100 человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, легочной чумой заболели 114 человек, 21 из которых умер.

У ВОЗ вызывает обеспокоенность, что чума может распространиться дальше, поскольку она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий, заявила представитель организации на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе.

По ее словам, команды специалистов находятся на местах в Мадагаскаре.

"Мы делаем все возможное для поддержки усилий правительства, в том числе путем координации действий в области здравоохранения", - добавила Ндиайе.

Для борьбы с эпидемией ВОЗ выделила $300 тысяч из чрезвычайных фондов. Всего на борьбу с чумой на Мадагаскаре уже ушло $1,3 млн.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил о случаях бубонной чумы в США и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок

Источник: korrespondent.net