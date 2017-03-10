ГПУ: Ущерб от экс-налоговиков Януковича – 100 млрд

Бывшие чиновники налоговой администрации времен бывшего президента Украины Виктора Януковича нанесли Украине почти 100 млрд грн ущерба.

Об этом в Харькове заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Как вы знаете, в ходе специальной операции военной прокуратуры в рамках уголовного производства задержан ряд подозреваемых по делу хищений налоговой администрации Украины времен Януковича", – отметил Луценко.

По его словам, 46 налоговиков вобщей сложности нанесли Украине 95,9 млрд грн убытков.В частности, экс-глава налоговой администрации в Харьковской области подозревается в нанесении Украине более 308 млн грн ущерба.

Отмечается, что 19 подозреваемым была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. В данный момент четверо лиц находятся под стражей, еще 21 подозреваемым избрана мера пресечения в виде залога.

Также уточняется, что общая сумма залога составляет 229 млн грн, фактически оплачено 75,5 млн грн.

Луценко рассказал, что в суд направлены акты о признании вины несколькими подозреваемыми, которые заключили договор и дали показания о преступной группировке в налоговой времен Януковича.

"Военные прокуроры приняли участие в более чем 400 заседаниях суда по рассмотрению ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства. Это непрерывный огромный процесс, который идет до вручения обвинительных актов, после получения соответствующих экспертиз, и перехода в плоскость судебного следствия",– отметил Луценко.

Как сообщал Корреспондент.net, за время руководства страной экс-президент Виктор Янукович незаконно присвоил себе активы на сумму 40 млрд долларов. Такие данные озвучил генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, в конце сентября первая часть из конфискованных судом 200 млн долларов так называемых "денег Януковича", поступила в госбюджет Украины.

СМИ: Суд конфисковал миллиарды Януковича

Источник: korrespondent.net