Умер экс-президент Ирака

Экс-президент Ирака Джаляль Талабани умер в возрасте 83 лет в Германии. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

Отмечается, что Талабани регулярно проходил в Германии курс лечения, периодически возвращаясь в Ирак. Проблемы со здоровьем у него начались в 2007 году. Тогда же он лечился от истощения в Иордании, а в 2008 году он перенес операцию на сердце в США.

В 2012 году его положили в больницу Багдада с инсультом. В 2012 году СМИ сообщали о его смерти, но министр иностранных дел Ирака опроверг слухи.

Как известно, Джаляль Талабани – курдский и иракский политический деятель, президент Ирака с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного рок-музыканта Тома Петти.

Источник: korrespondent.net