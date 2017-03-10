Президент Молдовы рассказал, "как Бог сделал его президентом"

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что власть ему ниспослана свыше от Бога. Об этом глава государства заявил в эфире одного из молдавских телеканалов, передает Newsmaker.

По словам самого Додона, подобная мысль ему в голову пришла после беседы с патриархом Московским Кириллом (в миру Владимиром Гундяевым).

"Знаете, патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат был дан Господом", - рассказал Додон.

Сообщается, что в этом году Додон дважды встречался с патриархом Кириллом, в январе и марте.

Во время одной из встреч патриарх сказал, что христианские принципы Додона "вселяют надежду на его успех в служении народу Молдовы, служении государству".

Издание Newsmaker отмечает, что Додон является активным защитником христианских ценностей. Он часто посещает монастыри и храмы в Молдове.

Напомним, депутаты парламента Молдовы от проевропейской Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.

Источник: korrespondent.net