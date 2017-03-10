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03. 10. 2017

Испания выдаст США россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях

Высокий суд Испании во вторник, 3 октября, удовлетворил просьбу США о выдаче россиянина Петра Левашова, передает Reuters.

По версии прокуроров, он управлял сетью из десятков тысяч зараженных вирусами компьютеров, которые использовали кибер-преступники. 36-летний Левашов все обвинения отрицает. У него есть три дня на подачу апелляции.

Напомним, Петр Левашов был арестован в апреле в Барселоне, где находился на отдыхе вместе с семьей. Если его признают виновным, то в США ему грозит более 50 лет тюрьмы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Министерство юстиции США обратилось к России с просьбой о выдаче троих россиян, обвиняемых американскими правоохранительными органами в хакерских атаках и похищениях личных данных интернет-пользователей.

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Источник: korrespondent.net

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