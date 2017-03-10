Новинский пообещал создать оппозицию внутри Оппоблока

Внутри фракции Оппозиционный блок будет создана отдельная оппозиционная платформа. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя голосование за судебную реформу во вторник, 3 октября.

"К сожалению, наша внутрипартийная дискуссия не привела к единому мнению, и часть нашей фракции голосовала за этот законопроект, позволяющий президенту контролировать судебную власть", - отметил депутат.

В связи этим Новинский пообещал требовать созыва съезда партии для оценки того, что произошло в зале парламента.

"Я высказываю свое несогласие с частью депутатов от фракции ОБ, с руководством нашей фракции, и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу, будем создавать оппозиционную платформу внутри оппозиционного блока", – сказал он.

Напомним, народные депутаты 3 октября во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу. При этом 20 из 43 депутатов Оппоблока в Раде отдали свои голоса "за". Против голосовали только Добкин и Новинский. В свою очередь, Добкин после голосования заявил, что "его можно считать беспартийным".

Источник: korrespondent.net