Аваков об отношениях с Порошенко: Есть рабочие дискуссии

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию о конфликте с президентом Украины Петром Порошенко, передают Українські новини.
"У нас нет конфликта с президентом", – сказал Аваков.
Министр добавил, что у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, но они носят абсолютно дружеский характер.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что конфликт между Порошенко и Аваковым существует якобы с момента избрания нынешнего президента.
По его словам, основа этого конфликта в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований.
Аваков назвал дело против своего зама надуманным
Источник: korrespondent.net
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