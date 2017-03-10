Аваков об отношениях с Порошенко: Есть рабочие дискуссии

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию о конфликте с президентом Украины Петром Порошенко, передают Українські новини.

"У нас нет конфликта с президентом", – сказал Аваков.

Министр добавил, что у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, но они носят абсолютно дружеский характер.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что конфликт между Порошенко и Аваковым существует якобы с момента избрания нынешнего президента.

По его словам, основа этого конфликта в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований.

Аваков назвал дело против своего зама надуманным

Источник: korrespondent.net