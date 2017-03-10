Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет. За принятие законопроекта №6614 в целом на заседании парламента во вторник проголосовали 288 депутатов.

В частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Документом предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо вправе самостоятельно определить свой пенсионный возраст.

Устанавливается, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет.

В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет.

При этом предполагается на переходный период (3 года) при потере работы назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа. Также в законе прописана возможность покупки до 2 лет отсутствующего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента 2 - за период до 12 месяцев и 1,5 - за период с 13 до 24 месяцев.

Документом будет осуществлен пересмотр размера и условий назначения минимальной пенсии по возрасту. Так, на уровне прожиточного минимума пенсия в минимальном размере будет назначаться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно.

При этом с 1 января 2018 года гарантия по обеспечению выплаты пенсий в минимальном размере на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее чем размер прожиточного минимума, будет обеспечиваться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет, по достижении ими 65 лет.

Напомним, в Нацбанке считают пенсионную реформу жизненно необходимым шагом для обеспечения ценовой стабильности в стране

Источник: korrespondent.net