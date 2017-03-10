Отправлено в суд дело члена ВСЮ, попавшегося на взятке в $500 тысяч

Генпрокуратура передала в суд дело обвиняемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом во вторник, 3 октября, сообщила пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ завершено досудебное расследование в отношении члена Высшего совета правосудия, который был разоблачен на получении неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. долларов США.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт направлено в Шевченковский районный суд города Киева по статьям о незаконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, для рассмотрения по существу.

Как сообщал Корреспондент.net, Гречковского разоблачили в вымогательстве 500 тысяч долларов за незаконное влияние на судебное решение 21 сентября 2016 года.

Источник: korrespondent.net