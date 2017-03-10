В Каталонии бастовали 300 тысяч человек - СМИ

Число участников забастовки в Каталонии против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, могло достигать 300 000 человек. Об этом сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на данные полиции, передает Интерфакс.

Как стало известно, протестовавшие заняли центр Барселоны, в том числе территорию близ штаб-квартиры Национальной полиции Испании.

Во время акции протеста, демонстранты выкрикивали лозунги: "Улицы будут нашими!" и "Нет оккупации". Помимо этого, многие из них держали в руках плакаты, призывающие полицию к отказу от проявлений жестокости в отношении сторонников референдума.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками.

В связи с этим, в Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами в знак протеста против действий полиции.

Источник: korrespondent.net