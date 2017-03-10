На Донбассе задержан командир разведроты Востока

Сотрудники полиции задержали командира разведывательной роты батальона сепаратистов Восток, сообщает управление Нацполиции Донецкой области.

Мужчина проживал в селе Ивановка Волновахского района, где и был задержан. Правоохранители установили, что он работал на боевиков три месяца, после чего вернулся домой.

"Зная, что его деятельность была незаконной, он прятался у своей матери и соблюдал тщательную конспирацию", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в октябре 2014 года подразделение, которое возглавлял задержанный, отслеживало позиции ВСУ на территории Донецкого аэропорта.

"На основе этих данных террористы расстреливали бойцов ВСУ. Руководил всеми операциями вожак террористов Моторола", – отметили в полиции.

Задержанный рассказал, что поступил на службу из-за денег, при этом ежемесячно получал не более 4 тысяч гривен. В начале января 2015 года он решил покинуть ряды боевиков, написал рапорт на отпуск и сбежал.

Мужчине угрожает уголовная ответственность по ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на Донбассе был задержан мужчина, дважды воевавший за ДНР и ВСУ. При осмотре у него изъяли "временное удостоверение военнослужащего ДНР".

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Источник: korrespondent.net