Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 21:22
+10°C
Завтра +12°C
+10°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
03. 10. 2017

ИГ показало видео с пленными солдатами России

Террористическая организация Исламское государство опубликовала видео с двумя российскими военными, захваченными в Сирии. Его распространило подконтрольное боевикам новостное агентство Amaq.

По словам самих российских солдат, они попали в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

Согласно видео, одного из солдатов зовут Заболотный Роман Васильевич. Он уроженец села Рассвет Аксайского района Ростовской области, 1979 года рождения.

Второй – Сурканов Григорий Михайлович. Он житель Домодедовського района Московской области, 1978 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ убили двух россиян в Сирии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.