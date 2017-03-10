ИГ показало видео с пленными солдатами России

Террористическая организация Исламское государство опубликовала видео с двумя российскими военными, захваченными в Сирии. Его распространило подконтрольное боевикам новостное агентство Amaq.

По словам самих российских солдат, они попали в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

Согласно видео, одного из солдатов зовут Заболотный Роман Васильевич. Он уроженец села Рассвет Аксайского района Ростовской области, 1979 года рождения.

Второй – Сурканов Григорий Михайлович. Он житель Домодедовського района Московской области, 1978 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ убили двух россиян в Сирии.

Источник: korrespondent.net