Порошенко рассказал, что думает о пенсионной реформе

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с утверждением пенсионной реформы в Верховной Раде. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

По его словам, принятие пенсионной реформы в Украине позволит поднять размер пенсии для 9 млн пенсионеров.

"Поздравляю соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более 9 млн украинцев", - написал президент.

ПП: Вітаю співвітчизників із прийняттям довгоочікуваної пенсійної реформи. Вона дає можливість підвищити пенсії для понад 9 млн українців pic.twitter.com/jTwE54WC1t — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 октября 2017 г.

Напомним, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

Также напомним, что в Нацбанке считают пенсионную реформу жизненно необходимым шагом для обеспечения ценовой стабильности в стране.

Источник: korrespondent.net