МИД Украины осуждает военный призыв в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу намерения России провести призыв на военную службу на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте.

В министерстве отметили, что Генассамблея ООН подтвердила факт незаконной оккупации Крыма со стороны Российской Федерации. И согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, также запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

Министерство отметило, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 25 сентября 2017 года зафиксированы факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии.

"Вынуждены констатировать очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств", - подчеркнули в МИД.

В связи с этим министерство требует отменить призыв на полуострове.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - сказано в заявлении.

Напомним, с 1 октября оккупационные власти начинают осеннюю призывную кампанию в Севастополе, по итогам которой 400 севастопольцев будут направлены на прохождение службы в армии России.

Как сообщал Корреспондент.net, в ООН заявили, что призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время.

Источник: korrespondent.net