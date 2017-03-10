Пенсионная реформа в Украине. Главные изменения

Верховная Рада приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед принятием проекта в сессионном зале выступил премьер-министр Владимир Гройсман, который призвал парламентариев проголосовать за "историческое решение".

От Блока Порошенко за пенсионную реформу проголосовали 122 человека, от Народного фронта - 75, Оппозиционного блока - 0, от Самопомощи - 14, Радикальной партии Олега Ляшко - 17, Батькивщины - 0, от Воли народа - 15, Возрождения - 22, внефракционных - 23. Против реформы - 8, воздержались - 23. Не голосовали 27 нардепов.

Основные изменения: привязка к страховому стажу, а не возрасту; ежегодная индексация; повышение минимальной пенсии.

Корреспондент.net разбирался подробно в изменениях, которые ожидают украинских пенсионеров.

Возраст выхода не пенсию

Закон не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Нормы вводятся с 2018 года.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет.

При этом украинцы, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет, который будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на один год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Если стажа недостаточно, то можно его приобрести, однако не более пяти лет. Один год стажа стоит 16 896 гривен.

Те, кто отработал 40 лет, могут выйти на пенсию в любое время. Но эта норма будет внедрена только через десять лет.

Для студентов-бюджетников дневной формы годы учебы засчитают в трудовой стаж.

Размер пенсии

Размер пенсии каждого гражданина Украины, согласно закону, будет рассчитываться по формуле: Сз × ИКЗ × Кс. Чем большее коэффициент, тем выше пенсия.

Сз - размер средней заработной платы в Украине за три года перед обращением за назначением пенсии; ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате; Кс - коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы человека на величину оценки одного года страхового стажа.

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составит 3 764 гривен 60 копее, что почти в три раза больше, чем до реформы - 1197 гривен.

Коэффициент страхового стажа для расчета пенсий снижен с 1,35 до 1.

Минимальный размер пенсии установлен на уровне 1452 гривен, что на 140 гривны больше, чем было до принятия закона. "Минималку" получает восемь миллионов пенсионеров. По данным Минсоцполитики, это примерно половина стоимости потребительской корзины для фактического прожиточного минимума.

Введение автоматической нормы о ежегодной индексации (перерасчете) пенсий с 2019 года для защиты от инфляции: с учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50 процентов роста среднемесячных зарплат за три года и на 50 процентов индекса потребительских цен.

Также в рамках закона отменено 15-процентное уменьшение пенсий для 500 тысяч работающих пенсионеров. Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тысяч женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.

Повышение пенсий запланировано задним числом с 1 октября в рамках "осовременивания".

После пересчета пенсий около 1,3 миллина украинских пенсионеров дополнительно получат 200 гривен в месяц. На сумму от 200 до 500 гривен вырастет размер пенсии еще для 1,2 миллиона человек.

Почти два миллиона пенсионеров получат повышение к пенсии на сумму в пределах 500-1000 гривен. Больше чем на 1000 гривен вырастут пенсии примерно у 1,1 миллиона граждан Украины.

Специальные пенсии и другие вопросы

Закон отменяет специальные пенсии для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий. Все они переводятся на общую систему начисления пенсий.

Также отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, прокурорских работников и прочих, которые раньше могли выходить на пенсию досрочно - за пять-десять лет до наступления пенсионного возраста.

Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Пенсионная реформа предусматривает гарантии для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 гривен.

Размер пенсии для них увеличится на 45 процентов и составит 1373 гривны. На сегодня в Украине таких граждан около миллиона.

Законопроект снимает ограничение для работающих пенсионеров на одновременное получение зарплаты и пенсии. Ранее они были ограничены до 85 процентов от положенной пенсии. теперь работающие пенсионеры могут одновременно получать и зарплату, и пенсию.

Источник: korrespondent.net