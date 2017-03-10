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03. 10. 2017

Тендер канала Рада заблокировали из-за подозрения в коррупции - СМИ

Парламентский канал Рада пытается потратить 20 млн гривен на закупку оборудования для телерадиовещания. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт тендерных закупок Prozorro.

Отмечается, что, на тендер откликнулись трое участников, однако одного из них к участию не допустили.

По данным СМИ, именно из-за этого действия процедура закупки заблокирована.

В жалобе указано, что телеканал Рада выписал тендерные условия под конкретного победителя. Так, произошло нарушение п. 3 статьи 5 закона Украины О публичных закупках, согласно которому заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к участникам, а также п. 4 статьи 22 закона, в котором говорится, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию и приводящих к дискриминации участников.

Жалоба будет рассматриваться Антимонопольным комитетом Украины в открытом режиме.

Напомним, парламентский телевизионный канал Рада начал работать в Киеве еще в 2004 году.

Источник: korrespondent.net

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