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03. 10. 2017

Поезда РЖД пойдут в обход Украины в ноябре

Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка – Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщают РИА Новости со ссылкой на Юго-восточную железную дорогу России.

Отмечается, что в связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка – Сохрановка – Боченково с 15 ноября изменяется маршрут следования пассажирских поездов: №4 Москва–Кисловодск, №12 Москва–Анапа, № 30 Москва–Новороссийск, №36 С.-Петербург–Адлер, №104 Москва–Адлер, №144 Москва–Кисловодск.

По данным ЮВЖД, все эти поезда будут следовать по участку Журавка – Миллерово. Также по нему будут курсировать поезда №146/202 Москва–Назрань/Адлер, №102 Москва–Адлер, №3 Кисловодск–Москва, №11 Анапа–Москва, №29 Новороссийск–Москва, №35 Адлер–Санкт- Петербург, №103 Адлер–Москва, №145/201 Назрань/Адлер–Москва, № 101 Адлер–Москва.

По новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.

Напомним, в начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины.

Уже в сентябре Россия пустила грузовые поезда в обход Украины.

Источник: korrespondent.net

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