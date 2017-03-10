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03. 10. 2017

Климкин посетит Катар

Министр иностранных дел Павел Климкин в среду, 4 октября, посетит Катар. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба МИД. 

Визит министра продлится один день.

"Планируется, что в ходе пребывания в Дохе глава внешнеполитического ведомства Украины будет принят высшим политическим руководством государства Катар. Состоятся также переговоры Павла Климкина с его катарским коллегой шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль Мрейхи", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что основное внимание в процессе переговоров будет уделено вопросам активизации украинско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах. 

Напомним, ранее сообщалось, что катарская авиакомпания начнет летать из Украины.

Источник: korrespondent.net

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