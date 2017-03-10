США высылают 15 кубинских дипломатов

Государственный департамент США принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями неизвестных "акустических атак" против американцев в Гаване. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По его словам, решение о выдворении 15 дипломатов принято, чтобы уравнять количество дипперсонала в обеих странах.

Отмечается, что послу Кубы в США сообщили о сокращении дипмиссии во вторник, 3 октября. Кубинским дипломатам дали семь дней, чтобы покинуть США.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США вышлют из страны две трети сотрудников посольства Кубы.

Источник: korrespondent.net