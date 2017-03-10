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03. 10. 2017

Теракт в Марселе: нападавшего идентифицировали

Следователи официально идентифицировали человека, который 1 октября убил двух молодых женщин в Марселе. Об этом сообщает RTL France.

По словам министра внутренних дел Жерара Колломба, нападавшего зовут Ахмед Ханачи. Он гражданин Туниса, родился в 1987 году. Жерар был бездомным, употреблял наркотики.

За пару дней до нападения на людей его арестовали за кражу в магазине. Отмечается, что тогда его отпустили, ведь префектура города Роны под Лионом не дала разрешение на помещение под стражу.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух молодых женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.

Источник: korrespondent.net

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