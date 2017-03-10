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03. 10. 2017

Штаб: Гнутово накрыли Градами, загорелось поле

Сепаратисты во вторник, 3 октября, обстреливали из реактивной системы залпового огня Град, в результате чего вспыхнул пожар на поле возле Гнутово Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

По данным украинских военных, огонь приближался к жилым домам населенного пункта. Бойцы сил АТО успели вовремя потушить пожар в поле. 

Информации о потерях среди украинских военных в результате обстрела из Града нет.

Cмотрите фотогалерею: Штаб: Гнутово накрыли Градами, загорелось поле

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с утра вторника, 3 октября, ранения получили два бойца.

Источник: korrespondent.net

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