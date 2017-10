В Украине началась регистрация на Green Card

Украинцы со вторника, 3 октября, могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи Грин-кард с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в соцсети Twitter.

Отмечается, что регистрация для участия в лотерее осуществляется только по специальной ссылке: http://dvlottery.state.gov.

The Diversity Visa (DV) lottery starts today. Apply the right way here: https://t.co/gMgoOG41CP pic.twitter.com/b3uOOKSZc9