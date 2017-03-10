В Украине началась регистрация на Green Card

Украинцы со вторника, 3 октября, могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи Грин-кард с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в соцсети Twitter.

Отмечается, что регистрация для участия в лотерее осуществляется только по специальной ссылке: http://dvlottery.state.gov.

The Diversity Visa (DV) lottery starts today. Apply the right way here: https://t.co/gMgoOG41CP pic.twitter.com/b3uOOKSZc9 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 октября 2017 г.

Согласно сообщению на сайте Посольства США, существует только один способ принять участие в программе ДВ.

"Вы должны заполнить и отправить форму DS-5501, электронную регистрационную форму для диверсификационной визы (регистрационная форма E-DV), которая доступна только онлайн на сайте E-DV www.dvlottery.state.gov. Не полностью заполненная форма приведет к дисквалификации заявки. Все заявки одного кандидата будут дисквалифицированы, если больше одной заявки поступит на этого кандидата, независимо от того, кто заполнял и отправлял форму", – отметили в посольстве.

Заявки на участие в розыгрыше DV-2019 нужно подать в электронном виде на www.dvlottery.state.gov в период с 12:00 по восточному летнему времени 3 октября 2017 года до 12:00 по восточному стандартному времени 7 ноября 2017 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи Green Card.

Также сообщалось, что в США ввели грин-карты нового образца.

Источник: korrespondent.net