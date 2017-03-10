СБУ задержала троих "минеров"

Служба безопасности Украины совместно с полицией установили личности троих "телефонных террористов", которые орудовали в разных регионах страны. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, установлено, что жители Запорожской, Николаевской областей передавали по телефону сообщения с угрозами террористического характера.

В Николаевской области был задержан мужчина, который под воздействием наркотических средств придумал историю о минировании одной из военных частей. В результате этого звонка были эвакуированы почти 150 человек.

В Кривом Роге женщина в состоянии алкогольного опьянения анонимно сообщила о якобы минировании местного продовольственного магазина.

В Запорожской области правоохранители задержали жителя одного из сел, который решил "заминировать" Национальный историко-археологический заповедник.

Задержанные компенсируют расходы государственных и коммерческих учреждений, которые были вызваны ложными сообщениями.

Напомним, ранее в Одессе "заминировали" центральную улицу.

Источник: korrespondent.net