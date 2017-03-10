Литва направила в Украину военных инструкторов - СМИ

Группа литовских военных инструкторов из батальона драгун в Клайпеде, во вторник, 3 октября, отправилась в Украину для участия в военно-учебной операции. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Отмечается, что это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона.

В течение двух месяцев на полигоне Яворов литовские военные будут учить украинцев планировать операции, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Литовские военные инструкторы с августа 2015 года участвуют в подготовке украинских военных. Они не принимают участия в боевых действиях в Украине. Военно-учебная операция нацелена на обучение бойцов вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада и Британия будут тренировать украинских военных.

Источник: korrespondent.net