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03. 10. 2017

В римском Колизее откроют для туристов верхний уровень

Для туристов впервые за 40 лет откроют четвертый и пятый уровни римского Колизея. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что теперь туристы смогут посетить верхнюю часть Колизея, что на высоте 40 метров, а также сопряженную с ней галерею, которая раньше никогда не была открыта для публики. 

В течение октября эти части Колизея будут включены в обычные экскурсии, а с 1 ноября можно будет забронировать визит только на высокие уровни.

Напомним, ранее в Риме планировали построить новую версию Колизея.

Источник: korrespondent.net

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