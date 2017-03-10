В римском Колизее откроют для туристов верхний уровень

Для туристов впервые за 40 лет откроют четвертый и пятый уровни римского Колизея. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что теперь туристы смогут посетить верхнюю часть Колизея, что на высоте 40 метров, а также сопряженную с ней галерею, которая раньше никогда не была открыта для публики.

В течение октября эти части Колизея будут включены в обычные экскурсии, а с 1 ноября можно будет забронировать визит только на высокие уровни.

Напомним, ранее в Риме планировали построить новую версию Колизея.

Источник: korrespondent.net