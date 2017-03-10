Стрельба в Вегасе: состояние 45 людей критическое

В результате стрельбы в Лас-Вегасе не менее 45 пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей больниц города.

Сообщается, что в больнице Sunrise, куда первоначально доставили 214 пострадавших, сейчас в критическом состоянии находятся 33 пациента. Еще 12 пациентов в таком состоянии находятся в Университетском госпитале, куда изначально доставили 104 потерпевших.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь на понедельник, 2 октября, на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.

64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Преступник застрелился перед штурмом полиции.

Источник: korrespondent.net