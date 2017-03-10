Госдеп объяснил проникновение в генконсульство России в Сан-Франциско

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что сотрудники ведомства проникли в здание генконсульства России в Сан-Франциско, потому что время, отведенное для проживавших там россиян, закончилось, передает РИА Новости.

Напомним, 2 октября в МИД России сообщили об очередном якобы незаконном вторжении на территорию консульства РФ в Сан-Франциско.



"Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства − ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло", − пояснила Науэрт на встрече с журналистами.

При этом представитель Госдепа подчеркнула, что "никаких замков не ломали" и сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.

Напомним, 31 августа 2017 года Госдеп потребовал от России закрыть Генконсульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.

Вечером 2 сентября в зданиях российских диппредставительств власти США начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.

Источник: korrespondent.net