Король Испании не признал референдум в Каталонии

Король Испании Филипп VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны, передает El Pais.
"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", − заявил Филипп VI в ходе телеобращения к нации.
"Они (правительство Каталонии − ред.) приняли решения, которые нарушили правила, они подорвали гармонию и сосуществование в каталонском обществе", – подчеркнул к.
Он также обратился к испанскому правительству, призвав обеспечить конституционный порядок и верховенство права в стране.
Источник: korrespondent.net