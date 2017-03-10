Король Испании не признал референдум в Каталонии

Король Испании Филипп VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны, передает El Pais.

"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", − заявил Филипп VI в ходе телеобращения к нации.

"Они (правительство Каталонии − ред.) приняли решения, которые нарушили правила, они подорвали гармонию и сосуществование в каталонском обществе", – подчеркнул к.

Он также обратился к испанскому правительству, призвав обеспечить конституционный порядок и верховенство права в стране.

Как сообщал Корреспондент.net , 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании.

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Источник: korrespondent.net